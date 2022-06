Monica Setta nel Salotto di Flaminia Bolzan: un focus sul futuro e sull’Italia del domani

L’ultimo appuntamento estivo del Salotto di Flaminia Bolzan vedrà come protagonista martedì 28 giugno la nota giornalista e conduttrice televisiva Monica Setta, volto noto che in questo anno ha fatto compagnia ai tanti telespettatori del week end di UnoMattina in famiglia. Monica Setta ha ideato e condotto per Rai 2 un format dedicato agli approfondimenti dedicati ai ragazzi dal titolo “Generazione Z” e proprio ai giovani è indirizzato anche il suo ultimo libro, edito dai Rai Libri, che verrà presentato martedì alle ore 19.00 nella cornice di The House of Peroni a Palazzo Dama.

In un paese permeato da situazioni di incertezza conseguenti al periodo di pandemia e all’impatto dei conflitti la giornalista ha premura, nel suo ultimo libro, di spiegare ai più giovani i risvolti di questi in una prospettiva in cui le storie dei ragazzi si rappresentano come un messaggio di speranza e di riscoperta dei valori essenziali. Nel Salotto di Flaminia Bolzan si avrà quindi modo di conversare su tematiche quantomai attuali con la solita declinazione di leggerezza e riflessione circa l’oggi, ma in questo caso, con uno sguardo attento verso il domani.

