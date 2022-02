Mondo di Mezzo, Gianni Alemanno si sfoga dopo la condanna nell'Appello bis: «Sono innocente»

Gianni Alemanno si sfoga dopo che la Corte d'Appello di Roma ha fissato a un anno e dieci mesi la condanna per le accuse di traffico di influenze illecite e finanziamento illecito in uno dei filoni dell'indagine Mondo di Mezzo. I giudici di secondo grado erano stati chiamati a rideterminare la pena dell'ex sindaco di Roma dopo che nel luglio scorso la Cassazione aveva assolto Alemanno dall'accusa di corruzione rinviando però gli atti a piazzale Clodio per ricalcolare la pena in riferimento alla vicenda dello sblocco dei pagamenti Eur Spa.

LA REPLICA SOCIAL DI ALEMANNO



«Questa lunga storia del processo per Mondo di Mezzo - scrive su Facebook Alemanno - sembra non finire mai. Dopo le accuse di mafia cadute nel ridicolo, dopo le condanne per corruzione annullate dalla Cassazione, adesso arriva una nuova condanna per traffico d'influenze e finanziamento illecito ai partiti. Che cosa mi viene contestato? Aver sollecitato il pagamento da parte della società pubblica EUR Spa di debiti accertati, arretrati da tempo e ormai esecutivi. E di aver accettato un finanziamento elettorale senza verificare che questo fosse stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione della cooperativa che lo aveva erogato».



Poi proclama nuovamente la sua innocenza: «Per questo la Corte d'Appello mi ha condannato a 1 anno e 10 mesi: poca cosa, dicono gli amici, rispetto alle condanne precedentemente annullate, una pena che non incide sui mie diritti politici e che, nonostante la Legge Severino, mi permetterà di ricandidarmi. Ma rimane l'amarezza, semplicemente perché IO SONO INNOCENTE. Sono innocente non solo perché i fatti che mi vengono contestati molto difficilmente possono essere inquadrati come degli illeciti, ma soprattutto perché nel lungo iter processuale non si è voluto prendere atto, nonostante tante testimonianze e molteplici prove, che io ho agito sempre in buona fede e spesso per puro spirito di servizio».



«La realtà - continua - è che sentenze come queste trovano una spiegazione solo nei pregiudizi dell'antipolitica. Pregiudizi costruiti nella coscienza collettiva per ridurre i margini di autonomia di chi viene democraticamente eletto senza essere espressione di poteri forti.

Leggerò con i miei avvocati le motivazioni della sentenza per decidere se ricorrere nuovamente in Cassazione. Ma non smetterò mai, neppure per un momento, di andare per Roma e per l'Italia a testa alta e di continuare a combattere per le mie idee con animo fiero e sereno». Infine, il pensiero alla famiglia: «Un grazie di cuore a Silvia, alla mia famiglia, a tutti i fratelli e gli amici che mi sono stati vicini in questi lunghi anni».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Febbraio 2022, 16:30

