Roma, la protesta di Mollicone (FdI): «No allo sfratto del ristorante da Alfredo alla Scrofa»

«Siamo oggi alla trattoria 'Da Alfredo di Roma per difendere una identità e un luogo storico che il gruppo Benetton, attraverso i suoi immobiliari, vuole sfrattare. Siamo qui insieme al Municipio rappresentato dal Consigliere Tozzi, alla Consigliera Masi del Campidoglio e con Gianni Ottaviano che rappresenta la direzione della segreteria dell'Assessore Ghera». Così Federico Mollicone, deputato di FdI.

Le parole di Mollicone

«Difendere le botteghe storiche come Alfredo - prosegue Mollicone - significa difendere il patrimonio immateriale della tradizione, e non solo la ristorazione, italiana del mondo e della grande storia degli attori di Hollywood in poi hanno attraversato queste sale.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Maggio 2023, 18:43

