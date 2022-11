Molestie alle ragazze sul bus della linea 058: arrestato nigeriano

Molestava studentesse a bordo dell'autobus. Per questo i carabinieri della stazione di Roma Tor Bella Monaca, su delega della Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato un nigeriano di 31 anni, dando esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Roma, per violenza sessuale aggravata nei confronti di minori.

<h2>Preso il nigeriano molestatore della linea 058 Atac a Roma<h2>

Le indagini, dirette dalla procura della Repubblica di Roma, sono scattate dopo la denuncia presentata da due studentesse romane, a fine ottobre scorso, che riferivano di aver subìto, in due distinte occasioni, delle pesanti molestie a bordo del bus Atac linea 058, che percorre la tratta Tor Vergata - Ponte Mammolo. Nelle denunce, le vittime hanno descritto fedelmente un uomo che, approfittando dell'affollamento della vettura, si avvicinava insistentemente a loro, tentando di «allungare le mani».

Gli immediati accertamenti svolti dai carabinieri della stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno consentito, in breve tempo, di risalire al presunto responsabile. L'indagato, dopo la notifica dell'ordinanza a suo carico, è stato portato nel carcere di Regina Coeli dove, al termine dell'interrogatorio di garanzia, il gip ha confermato la custodia in carcere.

