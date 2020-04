Mojo, festival di african/american music di Roma è live da casa dei grandi artisti il 18 aprile 2020

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Aprile 2020, 21:15

Il #MojoFest - principale festival di african/american music di Roma e tra i primi tre nazionali - inaugura la sua sedicesima stagione in versione “Lockdown Edition”, sabato 18 aprile 2020 con un live streaming su FB:/MojoStationBluesFestival, così da rispettare l'isolamento #covid, permettendo però al pubblico di ascoltare le performance di artisti internazionali e nazionali di primo livello.Dal pomeriggio a sera del 18 aprile, si susseguiranno otto concerti gratuiti di, live dalle proprie abitazioni.Il cartellone artistico sarà arricchito, tra un concerto e l'altro, da live show condotti dai direttori del festival, che incontreranno ospiti speciali.Headliner del #MojoFest è Fantastic Negrito: il plurivincitore dei Grammy Awards negli ultimi anni, presenta per l'occasione brani dal nuovo disco “Have You Lost Your Mind Yet?” in prossima uscita e già anticipato dal portentoso singolo “Chocolate Samurai” già in rotazione ovunque. Arrivano per la prima volta in Italia i Southern Avenue: la band di Memphis, in nomination all'ultima edizione dei Grammy's, è la nuova frontiera del soul blues contemporaneo, in rampa di lancio per la notorietà mondiale, grazie alla front woman Tierinii Jackson. Non hanno bisogno di presentazione The Reverend Peyton's Big Damn Band, band da anni riferimento del roots blues più viscerale e sanguigno, che dalle aree rurali dell'Indiana faranno giungere il loro potente suono all'interno del #MojoFest, includendo hits dell'ultimo riuscitissimo disco “Poor Until Payday”. Altro calibro da novanta è Cedric Burnside, che reduce dai trionfi dell'ultimo “Benton County Relic”, torna per il pubblico italiano che già ben lo conosce ed ama. Presente anche l'esperto e rivoluzionario Watermelon Slim, instancabile nel suo percorso live e discografico, come testimonia il nuovo lavoro “Travelin Man” già in classifica. Spazio anche allo struggle blues del decano dei bluesmen italiani Angelo “Leadbelly” Rossi, alla chitarra del leggendario Roberto Luti, già punta di diamante dell'orchestra internazionale Playing For Change, ed al talento emergente dei romani Archive Valley.