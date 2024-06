Mirko Campoli, l'ex prof di religione e dirigente di Azione Cattolica ha abusato delle sue vittime anche sul letto di papa Woityla

di Redazione web

Abusi sul letto di papa Giovanni Paolo II. Sono gli inquietanti dettagli emersi dalle motivazioni della sentenza di condanna a 9 anni di carcere di Mirko Campoli, l'ex professore di religione e dirigente dell’Azione Cattolica che aveva abusato di due ragazzini, uno dei quali durante un campo estivo a Loreto.

Prof di religione condannato a 9 anni per abusi su minori, lui: «L'ho fatto perché sono depresso»

«Io ero impaurito, facevo finta di dormire perché così per me era come se non fosse successo, mi sentivo impotente», ha raccontato una delle vittime come, secondo Repubblica, riporta la giudice del tribunale di Tivoli Emanuela Francini nelle motivazioni di condanna. Il ragazzo abusato a Loreto sul letto dove aveva riposato, durante un suo viaggio alla basilica della Santa Casa, papa Wojtyla racconta: «Ricordo bene quando Mirko, abbassandomi del tutto i pantaloni, mi scattò con il suo smartphone alcune fotografie riprendendo i mei genitali».

Campoli si è reso responsabile di una «aggressione alla sfera sessuale delle due vittime connotata da modalità insidiose e fraudolente, approfittando dei pregressi motivi di conoscenza con le vittime, che in lui riconoscevano una persona di famiglia e che per questo vi riponevano incondizionata fiducia».

Le vittime

I due ragazzi al tempo dei fatti avevano 12 e 16 anni, oggi rispettivamente 20 e 23.

Gli altri processi

Campoli è oggetto anche di una seconda indagine per pedofilia. Vittime sarebbero il fratellino della prima vittima, un altro minore, un ragazzino di 12 anni e un bambino ospite di una casa famiglia a Roma di 10 anni.

