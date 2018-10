Mercoledì 31 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non un tentativo di estorsione con minacce ma un sequestro di persona a scopo di estorsione. Sentenza ribaltata in appello per Mirco Ricci , pugile professionista conosciuto come The Predator, e per la madre Palma Condemi, sotto processo per l'accusa di aver sequestrato un bambino di 9 anni per riavere indietro dalla madre una partita di droga da cinquemila euro.Undici anni e dieci mesi di reclusione ciascuno sono stati loro inflitti dalla prima Corte d'assise d'appello di Roma, presieduta da Andrea Calabria con Giancarlo De Cataldo. In primo grado, madre e figlio erano stati condannati a quattro anni e mezzo di reclusione ciascuno per tentativo di estorsione con minacce. Oggi i giudici d'appello hanno ripristinato l'originaria imputazione (seppure assorbendo due capi d'imputazione), riconoscendo a entrambi gli imputati l'attenuante della lieve entità del fatto e le attenuanti generiche prevalenti sulla minorata difesa.