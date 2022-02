Miracolo a via Cola di Rienzo: sparite tutte le bancarelle

Le bancarelle di via Cola di Rienzo, quelle sul marciapiede di fronte all'ingresso di Coin Excelsior e Tiffany & Co., non ci sono più. Sono state spostate su via Ovidio. Si è chiuso così, quindi, il lungo braccio di ferro tra il Campidoglio (che voleva far traslocare i banchi) e gli ambulanti.

Una battaglia combattuta per anni a colpi di ricorsi e sentenze. Una storia fatta di decreti e sospensioni che ribaltavano tutto, anche nel giro di pochissimi giorni, dal Tar del Lazio fino al Consiglio di Stato. «Adesso quel marciapiede, fino ad oggi disponibile solo per un metro di spazio, è tornato ad essere largo tre metri spiega Giorgio Carra, già consigliere del Municipio 1, che ha seguito tutta la vicenda . Finalmente è consentito il passaggio a tutti, con lo spazio necessario per disabili e passeggini. Quei marciapiedi tornano così alla loro funzione naturale: garantire il passeggio e, allo stesso tempo, la visibilità che meritano i negozi di una via strategica per il commercio come via Cola di Rienzo».



Per ora sono state spostate solo le tre bancarelle sul marciapiede di fronte alla Coin ma il trasloco di ieri mattina è solo il primo tassello di un piano ben più ampio annunciato da Lorenza Bonaccorsi, la presidente del I Municipio: «È un primo provvedimento di riordino in attesa del Piano del commercio su area pubblica, che verrà presentato entro la fine del 2022. Un grande risultato per via Cola di Rienzo: restituiamo così un tratto di strada importantissimo per i residenti e per i romani superando anche i problemi di sicurezza che insistevano su quel tratto di strada». (L.Loi.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Febbraio 2022, 08:42

