Gualtieri verso le elezioni. Blitz all’Albertelli «Più risorse per la scuola»

Roma, il ministro Roberto Gualtieri sarà il candidato unitario del centrosinistra alle suppletive del centro storico

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Febbraio 2020, 07:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una lezione d’economia. Con un professore d’eccezione: il ministro dell’Economia. È quello che è successo alla scuola Pio Albertelli, all’Equilino a Roma, dove da qualche tempo va avanti una sorta di “occupazione” in co-gestione con i professori e i genitori. Gualtieri, candidato alle elezioni suppletive per la camera dei deputati nel collegio diCentro, si è confrontato con gli studenti raccontando, con parole semplici, la politica economica del governo. Il ministro ha spiegato quanto sia difficile coniugare i vincoli di bilancio imposti dall’Europa con l’obiettivo dell’esecutivo di rilanciare politiche di investimento pubbliche, che mettano al centro lo stato sociale. L’unico accenno polemico da parte di Gualtieri è arrivato commentando i dati sulla produzione industriale - molto negativi - che il ministro ha definito “un’eredità” del precedente governo Conte.LA SCUOLA.si è soffermato anche a parlare del sistema scolastico: «Una delle mie priorità è trovare risorse per la scuola - ha spiegato il ministro. Ci siamo riusciti, persino in una manovra che doveva evitare un aumento monstre dell’Iva». «Il nostro obiettivo - ha aggiunto - deve essere alzare l’, tenere le scuole aperte più tempo possibile, e migliorare lo stipendio dei professori». Ma Gualtieri non ha nascosto anche un suo cruccio, ladelle menti più brillanti all’estero: «Dobbiamo fare di tutto per evitare questa emorragia di risorse, anche perché si tratta di ragazzi che si sono formati nelle nostre scuole; dobbiamo trovare il modo di dargli una prospettiva in Italia».GREEN NEW DEAL. Il ministro ha parlato anche di futuro, facendo capire l’importanza di realizzare investimenti che possano coniugare. «Stiamo lavorando - ha spiegato Gualtieri - per costruire alcuni pilastri del prossimo Green new deal. È nostra responsabilità -ha aggiunto - accelerare investimenti e. Ci siamo posti tre linee guida, per sostenere l’economia nella direzione dell’innovazione digitale, della sostenibilità ambientare e della coesione sociale.