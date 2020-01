Il nuovo show Rai 1: famosi ma anonimi,in gara con Il Cantante Mascherato

Uno show dove a contare è il talento e non l’identità dell’artista che si esibisce, rigorosamente top secret perfino dietro le quinte. È Il Cantante Mascherato, 4 puntate prodotte da Rai1 in collaborazione con EndemolShine Italy, e condotte da Milly Carlucci, in onda da domani in prima serata sulla rete ammiraglia Rai.



Tratto da un format sudcoreano che sta spopolando nel mondo, il programma vede in gara otto maschere - il Mastino, il Leone, il Coniglio, il Mostro, l’Angelo, l’Unicorno, il Barboncino e il Pavone - sotto le quali si celano personaggi molto famosi, che i cinque giurati (Patty Pravo, Ilenia Pastorelli, Flavio Insinna, Guillermo Mariotto e Francesco Facchinetti) e il pubblico dovranno cercare di individuare.



I concorrenti si presentano infatti nel più totale anonimato, al punto che durante le prove e al loro arrivo indossano un mantello nero e un casco integrale, mantenendo un assoluto silenzio, e la loro identità verrà svelata solo quando verranno eliminati, ovvero quando la loro performance in puntata si piazzerà all’ultimo posto nella classifica data dal giudizio congiunto di giuria, televoto e voto social.



«È un programma inedito, folle e surreale, che piace o non piace – commenta la Carlucci – i personaggi sono famosissimi, quando parleranno la loro voce sarà alterata, quando canteranno invece no, ma useremo trucchi perché non sia riconoscibile e durante l’esibizione non faranno emergere le loro caratteristiche vocali. Saranno belli da ascoltare, ma senza dettagli che li facciano sgamare. Daremo anche degli indizi, attraverso clip e dichiarazioni del personaggio». Che il gioco abbia inizio, dunque, e che vinca la maschera migliore.

riproduzione riservata ® Giovedì 9 Gennaio 2020, 07:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA