Mille Passi pop: incontri tra il presente e il futuro di Roma. Giovedì appuntamento con Sandro Veronesi

Quasi 150 anni dopo l’apertura del primo flagship di Milano ed esattamente 100 anni dopo l’ideazione del nuovo nome da parte di Gabriele D’Annunzio, il 12 ottobre 2017 Rinascente ha aperto il suo secondo punto vendita proprio nella Città Eterna, a pochi passi dalla Fontana di Trevi e piazza di Spagna. Il palazzo sorge su via del Tritone - importante arteria del centro storico romano - all’angolo con via dei Due Macelli, ed è il risultato di un complesso lavoro di ristrutturazione, in perfetta armonia con l’architettura che lo circonda.



Rinascente vanta un forte legame, oltre che con la Capitale, anche con l’arte, il cinema e la creatività in senso lato, tanto da instaurare frequenti collaborazioni con artisti e istituzioni per sostenere l’intrattenimento culturale cittadino. Ciò dimostra come Rinascente si impegni incessantemente per intercettare le principali correnti della produzione culturale contemporanea, al fine di portarle all’attenzione del pubblico, ribadendo il proprio impegno “Per la città, con la città, nella città”.



Dopo il tour della Roma antica e rinascimentale dello scorso anno, volto a mostrare tutte le ricchezze della capitale che si possono scoprire compiendo Mille Passi attorno allo store del Tritone, Rinascente propone un nuovo evento, un viaggio per ricordare la bellezza e la forza di una città che punta sempre al progresso. Quest’anno la spettacolare Exhibition Area del flagship store Rinascente di via del Tritone propone un nuovo ciclo di incontri su Roma, in cui, insieme a personaggi di grande popolarità e, allo stesso tempo, profondamente esperti della Capitale, si guarderà al presente e al possibile promettente futuro della città.



Con Mille Passi Pop, Rinascente realizza il proprio di desiderio di corroborare lo storico legame tra il brand e la città eterna, fornendone un’innovativa lettura attraverso le arti, lo sport, la musica, il cinema e la letteratura, insieme ai volti romani per eccellenza.



Il prossimo appuntamento è tra pochi giorni.



Giovedì 5 marzo alle ore 18.30, in un incontro intitolato Vedi alla voce Roma, lo scrittore Sandro Veronesi, toscano di nascita ma romano d’adozione, autore dei best seller Caos calmo e Il colibrì, rileggerà le parole che definiscono la città, la sua letteratura, per scoprirne i vizi e le virtù con gli occhi di chi la conosce da dentro e da fuori.



Lo sport sarà il main theme dell’incontro di domenica 8 marzo, alle ore 11; un dialogo con il pilota di Formula 1 Giancarlo Fisichella, nato a Roma e cresciuto sulle piste di kart della periferia e ora approdato nella Ferrari, che, gareggiando in quasi 300 gran premi, ha conquistato i cuori degli italiani.



Grazie Roma, così si intitola l’appuntamento di chiusura che si terrà domenica 15 marzo alle ore 11; un incontro con Antonello Venditti, cantautore e compositore di grandi successi, i cui versi hanno spesso come protagonista la sua amata Roma. Venditti ha venduto milioni di dischi e si prepara a tornare a riempire lo stadio Olimpico, dove ogni domenica in cui gioca la Roma risuona il suo inno, Roma Roma Roma. Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Marzo 2020, 18:13

