Enrico Michetti, Salvini e Lotito a pranzo insieme a Fregene: si lavora per le elezioni del Campidoglio

Enrico Michetti, Claudio Lotito e Matteo Salvini a pranzo insieme in un'afosa domenica italiana. Non è passato inosservata a Fregene, allo stabilimento La Vela, una tavolata composta da commensali così importanti. Insieme a loro c'era anche il Sottosegretario dell'economia e delle finanze Claudio Durigon, e tutto lo stato maggiore della Lega del Lazio: Simona Baldassarre, Antonio Maria Rinaldi, Daniele Giannini, Sara De Angelis, Laura Corrotti, Giuseppe Emanuele Camgemi, Picca, Santori, Politi e Davide Bordoni.

Sui social network, pubblicata dal Faina, c'è una foto di Michetti, Lotito e Salvini che si preparano a mettersi seduti, con il segretario della Lega che sembra indicare ai commensali i posti nei quali sedersi. Diversissimi i look: Matteo Salvini con una maglia dell'Italia (verde), Michetti in uno stile casual, con camicia bianca su pantaloni blu e infine Claudio Lotito addirittura in giacca e cravatta. Menù unico per tutti: insalata mare, risotto e fritturina.

Attorniati da fotografi e curiosi i tre si sono intrattenuti insiemo agli altri commensali fino a poco prima dell'inizio della partita di Matteo Berrettini a Wimbledon. Inevitabile che al centro delle conversazioni ci siano state le prossime elezioni comunali di Roma, con Michetti che proprio nelle scorse ore aveva parlato della necessità che sia Roma sia Lazio potessero disporre di uno stadio di proprietà.

