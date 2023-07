Michelle, l’appartamento del delitto di Primavalle era una base di spaccio

di Emilio Orlando

L’appartamento dove è avvenuto l’atroce delitto di Primavalle era una base di spaccio. La vittima entrò nella casa di via Dusmet 25, dove è stata assassinata, perché mandata da qualcuno, molto vicino a lei, a riscuotere un debito di droga. Dopo l’interrogatorio di garanzia a Oliver D. S., il diciassette ritenuto il presunto assassino della coetanea Michelle Causo, la polizia indaga su un giro di sostanze stupefacenti, che dopo la confessione davanti al giudice per le indagini preliminari, appare il movente più accreditato, sebbene restino ancora molti i punti pochi da chiarire. «Se non mi dai i soldi, dico a tua madre che ti fai le canne». Sarebbe stata questa la frase pronunciata da Michelle che avrebbe mandato su tutte le furie il suo carnefice. Nell’appartamento al secondo piano dello stabile di via Dusmet, dove l’omicida ha accoltellato sei volte la diciassettenne, la polizia della sezione omicidi della squadra mobile ha trovato un laboratorio per “confezionare” flaconi di “Purple Dark”, una droga sintetica dagli effetti devastanti che si ottiene mescolando sciroppo per la tosse ad alte dosi, contenente codeina, prometazina con una bibita gassata.

Ma gli investigatori sono convinti che il movente ruoti attorno ad altri tipi di sostanze stupefacenti, forse l’eroina. La giovane non ne faceva uso, e frequentava il liceo psicopedagogico senza particolari problemi nello studio. Era cresciuta con la zia e con il nonno, che l’avevano tenuta lontano da situazioni pericolose e dalle cattive amicizie. Tuttavia era inserita in un contesto degradato.

Mancano ancora all’appello degli investigatori alcuni elementi, come l’arma del delitto mai ritrovata che secondo il medico legale dovrebbe essere un coltello a serramanico, un cellulare e l’eventuale presenza sulla scena del crimine di altri complici.

