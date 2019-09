Michele La Ginestra, il Rugantino che dirige il teatro 7 di Roma

Michele La Ginestra, che vedremo il prossimo anno al Teatro Sistina di nuovo nei panni di Rugantino, accanto a Serena Autieri/Rosetta, questa volta va in scena per presentare la 23esima stagione del teatro 7, di cui è direttore artistico.



Nel cartellone 13 spettacoli alla ricerca di una comicità che sia espressione dell’arte teatrale nella sua interezza. La stagione si aprirà il prossimo 24/09, con il gruppo de I Bugiardini che, come l’anno scorso, saranno i protagonisti di B.L.U.E. Il musical completamente improvvisato, uno spettacolo di improvvisazione ispirato alle atmosfere, alla musica e alla narrazione tipica dei musical di Broadway.



Un inedito, in prima nazionale, sarà in scena dal 17 al 29/03 del 2020: Tempo al tempo di Paola Tiziana Cruciani e Antonella Lagana, anche protagoniste con Alessandra Costanzo e Marta Zoffoli.

«In questa commedia vintage tutta al femminile si parla del tempo - spiega Cruciani - Se per Einstein era relativo, non esisteva, io smentisco. Due donne, partite in macchina per un weekend si perdono e trovano ospitalità in un casale abitato da altre due donne, un po’ particolari. Per un gioco teatrale, che si presta all’immaginazione senza effetti speciali, tipici invece del cinema, e di fantasia si troveranno proiettate indietro nel tempo nel 1974 e quindi si viaggerà nel tempo. Una situazione fantastica che sarà materia di gioco per le quattro protagoniste che si confronteranno tra passato e presente»



Tra i cult, spettacoli già collaudati che il pubblico rivede con piacere, c'è Uomini sull’orlo di una crisi di nervi, un’esilarante commedia da 25 anni in scena (dal 1/10). Uno dei protagonisti è Federico Perrotta che spiega così il successo di questa pièce: «Il successo è dovuto al testo che è attuale ancora oggi perché parla di dinamiche di coppia e i dialoghi sono molto belli. Si ride tanto, si riflette e io con gli altri attori della compagnia abbiamo potuto constatare nelle varie repliche che ogni spettatore ritrova sé stesso o i propri amici all’interno del gruppo. E’ una dinamica forte, giocare a poker, ciò che facciamo in scena, con tutte le battute da dire non è assolutamente facile. Chapeau a chi lo ha scritto e lo dirige, Rosario Galli».



Altro spettacolo cult è quello che proporrà Gianfranco Jannuzzo, per la prima volta in questo teatro, con il suo Recital (dal 25/02): «E’ una forma di spettacolo che prediligo, ciclicamente ho bisogno di saggiare il mio pubblico da solo ed è una grandissima responsabilità perché stare da solo in scena per due ore non è cosa da poco. Per mia grande fortuna, mi sono formato alla Laboratorio di Proietti e ne sono orgoglioso perché mi ha consentito di visitare tutti i generi teatrali come il comico, il drammatico, la pochade, la commedia brillante, quella musicale. E il rapporto che si crea con il pubblico è di grande complicità».



E ancora, La matematica dell’amore, con Edy Angelillo e Michele La Ginestra (dal 3/12), Toro sedato (dal 28/01) con Rodolfo Laganà, Boeing Boeing di Marc Camoletti (dal 14/04), Notte bianca, scritta, diretta ed interpretata da Gabriele Pignotta, che torna al Teatro 7 per festeggiare i 15 anni dal suo fortunato debutto, per ricordare la notte del famoso black out del 2003 a Roma a causa di un diluvio. Tra gli altri spettacoli: Da uno a dieci, scritto e diretto da Stefano Reali (dal 15/10); Zadriskie point, scritto e diretto da Marco Zadra (dal 5/11); Il mistero dell’assassino misterioso di Greg & Lillo (dal 7/01).



