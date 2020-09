Film, serie tv e documentari: al Mia/Mercato Internazionale dell'Audiovisivo di Roma le produzioni del prossimo futuro

14 al 18 ottobre 2020

L'industria audiovisiva mondiale fa tappa aper la sesta edizione delche si svolgerà adal. All’attività on-site (ambiente protetto e Covid proof) si aggiungerà quella online sulla, fondamentale strumento a potenziamento dell’esperienza di mercato.Come ogni anno il Mercato offrirà a progetti selezionati l'opportunità di essere presentati nell’ambito del Co-production market e Pitching forum di fronte a un pubblico di key players nazionali e internazionali. La ricca line-up di quest’anno, che ammonta a 50 progetti totali da più di 20 paesi tra film, serie tv e documentari, conferma ancora una volta il ruolo fondamentale svolto dal MIA nel supportare la coproduzione, il finanziamento e la diffusione dei più interessanti contenuti premium in arrivo.Tra i protagonisti che partecipano dal vivo agli incontri della sezione Mia/Doc, il registaracconterà la sua esperienza per il doc suche sta per essere distribuito anche all’estero eche illustrerà il progetto internazionaleLa sezione Mia/Doc, curata da, propone la presentazione del Secondo rapporto APA dedicato al mondo dell'audiovisivo che include per la prima volta dati sul cinema del reale in Italia, seguito da un incontro con, Direttore di Rai Documentari che parlerà dello sviluppo di produzioni originali Rai e di coproduzioni internazionali.Il 50% dei 16 progetti del Mia / Film Coproduction Market, provenienti da 14 Paesi, è di registe donne.Tra i titoli di quest’anno: Amor y dolor di(Diaz, La profezia dell'armadillo), prodotto dalla Fandango d; The beautiful summer di(Fiore gemello); The last shotal regista de La Casa di carta,; The sorcerers di(Propaganda, El Cristo Ciego), prodotto dalla Fabula di Juan de Dios e, acclamato regista di Jackie e Neruda.Altra grande novità dell’edizione 2020 è rappresentata dal ciclo di incontri “The producer's keynote”, organizzata dalla sezione Mia / Drama, curata daIl primo incontro saràcon uno dei importanti produttori hollywoodiani,, fondatore e ceo di Media Res. Michael è stato Head of Drama per HBO, commissionando serie di grande successo come Westworld, Big Little Lies, True Detective, The Young Pope.Con Media Res, Michael si è fatto immediatamente notare come produttore internazionale: la sua prima serie per AppleTV+ è stata The Morning Show, con, acclamatissima da critica e pubblico. Recentemente Michael ha prodotto Scenes from a Marriage per HBO, il rifacimento del classico film diin versione mini-seriale, con Michelle Williams e Oscar Isaac.Il secondo appuntamento sarà conco-fondatore e co-ceo di The Ink Factory, con il fratello Simon, che racconterà dei loro successi e della nuova attesissima serie The Spy Who Came in From the Cold, basata sull’omonimo romanzo di Le Carré.Il Drama Pitching forum presenterà una line up di contenuti imperdibili, con un totale di 15 progetti provenienti da 11 Paesi. Tra i titoli: Miss Fallaci takes America, creata dae scritta in collaborazione con, storia del viaggio in America della giovane giornalista Oriana Fallaci, ispirata a fatti realmente accaduti nel 1958; Cult, la serie creata daKing of Fortune, un’epica europea creata e scritta da; Courtesans, serie creata da, un emozionante giro in giostra tra gli intrighi sessuali e sentimentali di una corte rinascimentale tra scandali, corruzione e divertimento.La selezione ufficiale del Doc pitching Forum prevede quest’anno 19 progetti. Tra i titoli di quest’anno rientrano Homo Cyborg-Il futuro del genere umano della talentuosa regista, figlia di; Barca nostra - the boat beyond the sea di, prodotto da Road Movies, la società di proprietà del regista tedesco Wim Wenders.