Metro senza controllo assembramenti e caos

«Guarda che roba, mettetelo sui social! È da denuncia». Altro che caos nelle vie dello shopping natalizio, gli assembramenti, quelli veri e pericolosi, avvengono tutte le mattine ai varchi d’accesso della stazione Anagnina della metropolitana di Roma. Le immagini choc pubblicate in esclusiva da Leggo nella giornata di ieri mostrano un fiume di gente accalcata che cerca di salire sul treno. Tutti fortunatamente con la mascherina ma di certo impossibilitati a mantenere le distanze di sicurezza. E Atac cosa fa? Nessun controllo, nessun blocco all’ingresso per contingentare il flusso e di sicuro non ci sono i mezzi in più promessi da sempre e mai attivati (la capienza attualmente consentita sui vagoni metro e su bus e tram di superficie è del 50%“). Un allarme lanciato nei giorni scorsi anche da Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani, che ha sottolineato l’importanza del potenziamento dei trasporti: «Mettere in sicurezza la scuola e i trasporti deve essere ora l'obiettivo primario per evitare ad ogni costo che queste strutture possano trasformarsi in potenziali incubatori del virus, sono settori che vanno posti al centro delle nostre attenzioni in questa fase». Nel video, che ha fatto il giro del web, si sentono le voci dei cittadini che si lamentano di quella che non è più una situazione occasionale ma che sta diventando un problema all’ordine del giorno. «Quanto sta accadendo è gravissimo – ha scritto in un comunicato la consigliera del Pd capitolino Ilaria Piccolo, vice-presidente della commissione mobilità di Roma Capitale - Nonostante le promesse dell'assessore Lemmetti e del direttore Generale Giampaoletti e con l'avallo della sindaca Raggi l'azienda è stata messa in liquidazione. Una scelta contrassegnata da motivazioni assurde per una stazione appaltante e senza uno straccio di piano di risanamento»

