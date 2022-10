Vergogna in metro a Roma: scale mobili e ascensori out, costretti a portare il figlio disabile in carrozzella a mano

di Redazione web

Una vergogna... capitale. Nelle stazioni della metro di Roma l'accessibilità continua ad essere un diritto negato. E lo dimostra la denuncia di Francesco Piero Paolicelli, informatico, docente e consigliere di openData e openGov. Per spostarsi con i trasporti pubblici, con il figlio disabile, ha dovuto portare la carrozzella a mano lungo le scale.

La vergogna della metro a Roma

La denuncia di Francesco Piero Paolicelli arriva da Colli Albani, stazione della linea A della metropolitana di Roma. L'uomo si trovava con il figlio disabile ma non ha trovato ascensori né scale mobili in funzione.

E anche fermata metro colli albani me la faccio a mano a portare mio figlio pic.twitter.com/qhX8knfojM — Piersoft (@Piersoft) October 29, 2022

Ed è così che, per uscire dalla stazione, ha dovuto portare a mano la carrozzella del figlio per le scale, come testimoniato anche su Twitter. L'ennesima vergogna per una città che una volta era la 'capitale del mondo' e che oggi non merita neanche l'etichetta di capitale europea.

