Metro Roma, proseguono i lavori di rinnovo sulla linea A: già sostituiti oltre quattro km di binari

La metro A di Roma si rifà il look. L'amministrazione ha messo mano alla linea sotterranea principale della Capitale dallo scorso 4 luglio. Nei primi tre mesi di cantiere sono stati sostituiti oltre quattro chilometri di binari nella tratta Anagnina-Arco di Travertino. Un rinnovo necessario, visto che nella tratta Anagnina-Ottaviano le infrastrutture erano quelle originali, che risalgono alla fine degli anni 70.

Totti torna sui social per la prima volta dopo l'addio a Ilary: un messaggio (nascosto) all'ex moglie?

Bolletta choc (18mila euro) alla gelateria Fassi, il proprietario si sfoga: «È un insulto a tutto quello che ho fatto finora»

Quanto dureranno i lavori?

La durata complessiva dei lavori è prevista in diciotto mesi dalla data di inizio del cantiere. Al termine l'infrastruttura della linea sarà rinnovata, conducendo a un significativo miglioramento delle condizioni generali di erogazione del servizio. Sempre dal 4 luglio, inoltre, sono in corso anche i lavori per il rinnovo dell’infrastruttura della linea tram 8. Le attività si stanno svolgendo secondo quanto previsto dai programmi. Fino ad oggi sono stati aperti cinque cantieri lungo il tracciato che hanno già permesso di sostituire circa due chilometri di binari.

#info #atac - Buonanotte da #infoAtac, le interazioni tornano alle ore 5.00, il flusso delle notizie è sempre attivo 24h/24 e 7 giorni su 7 qui e su https://t.co/btGAOOYWZJ - Tempi di attesa su https://t.co/btGAOOYWZJ, sulla app di Atac e sulla app di @moovit_it #Roma — infoatac (@InfoAtac) October 5, 2022

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Ottobre 2022, 15:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA