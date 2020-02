Metro Roma, ancora guai. Stop alla Metro A tra Battistini e Ottaviano per un «guasto tecnico agli impianti di circolazione». Lo ha comunicata, via twitter, InfoAtac. Nel tratto interessato dall'interruzione è stato istituito un servizio di navette bus. Forti disagi per i pendolari. Dopo più di un'ora il guasto è stato sistemato e la circolazione è ritornata lentamente alla normalità.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Febbraio 2020, 19:10

