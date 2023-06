Tragedia sfiorata in metro, un pannello si stacca dal soffitto e colpisce una turista alla testa

di Redazione web

Tragedia sfiorata alla stazione metro Barberini, sulla linea A di Roma. Un pannello si è staccato dal controsoffitto e ha colpito in testa una turista straniera. La donna è stata portata all'ospedale Santo Spirito ed è stata medicata. Solo un caso fortunato se si è evitato il peggio.

Cosa è successo

È successo sabato sera alle 23, con la metro quasi in chiusura e poche persone ad affollarla. Mentre la donna scendeva le scale mobili, un pannello del controsoffitto ha ceduto e le è caduto sulla testa, provocandole una ferita, riporta Il Messaggero.

Atac: le indagini

«Stiamo accertando la dinamica dell’accaduto e le relative responsabilità - dicono dall’azienda di via Prenestina - Nel frattempo stiamo completando le opportune verifiche per la riattivazione della piena funzionalità di tutti gli impianti». In particolare, la municipalizzata del trasporto pubblico romano ha avviato un’indagine interna sul comportamento del personale di stazione, per accertare se vi possano essere eventuali responsabilità di singoli operatori sull’accaduto.

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Giugno 2023, 09:40

