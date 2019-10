Atac, ancora guai in metro: dal 18 ottobre chiude la stazione Baldo degli Ubaldi

Ancora disagi per i viaggiatori della linea A della metro di Roma. Dal 18 ottobre, comunica l', sarà chiusa la stazione Baldo degli Ubaldi per lae degli ascensori. I treni dunque transiteranno senza effettuare la fermata.LEGGI ANCHE > Roma, distrugge il bus poi tenta la fuga: il passeggero lo blocca prendendolo a pugni Atac spiega che la manutenzione è «un'attività obbligatoria in base alle vigenti norme sull'esercizio degli impianti di traslazione. La chiusura è necessaria per consentire lo svolgimento di lavorazioni complesse, garantendo la sicurezza delle maestranze e dei viaggiatori».E' ancora chiusa la stazione Barberini, mentre in moltissime fermate non funzionano scale mobili e ascensori. Nelle stazione di Cipro e Valle Aurelia ad esempio scale mobili e ascensori sono fuori servizio da tempo ormai.Complessivamente saranno sottoposte a revisione 12 scale mobili e 7 ascensori. Nella nota, infine, Atac comunica le alternative per gli utenti della stazione. «In sostituzione della stazione Baldo degli Ubaldi potranno essere utilizzate le vicine stazioni di Cornelia e Valle Aurelia, dove i treni della metro A continueranno a fermare regolarmente. Per tutta la durata della chiusura della stazione, la linea bus 490 (stazione Tiburtina-Cornelia) sarà potenziata. La linea 490 è accessibile ai passeggeri a ridotta mobilità».