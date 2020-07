Metro C, terminati i sondaggi: c'è l'ok alla stazione di Piazza Venezia

Nuovo passo in avanti verso il completamento della costruzione della Metro C, la terza metropolitana di Roma, progettata per collegare il quadrante Est con il quadrante Nord-Ovest della città. Il risultato dei sondaggi hanno dato esito positivo e la terza linea della capitale arriverà fino a piazza Venezia che, come previsto, sarà una stazione museo per la mole di reperti che affioreranno dagli scavi.

A dare l’annuncio ci ha pensato il Campidoglio. «Conclusi i carotaggi e i sondaggi in piazza Venezia dove verrà realizzata la nuova stazione. Metro C ha riconsegnato le aree a Roma Capitale, dove abbiamo svolto tutte le prove tecniche necessarie per stimare correttamente costi e tempi di realizzazione della fermata della metro C nel cuore di Roma. Piazza Venezia sarà un’altra stazione unica al mondo per il suo valore storico e architettonico, dopo San Giovanni che abbiamo aperto nel maggio 2018 e le altre due in costruzione di Amba Aradam/Ipponio e Colosseo/Fori Imperiali».

La linea C è la prima grande infrastruttura di trasporto pubblico di tipo driverless a Roma ovvero guidata e controllata a distanza in maniera automatica.

Il progetto prevede uno sviluppo della linea per circa 25,6 Km, dei quali circa 9 in superficie e 16,5 in sotterraneo, con 30 stazioni e 30 treni. Il ritrovamento negli anni dei reperti archeologici disseminati nel sottosuolo di quell’area è stato al centro di polemiche e difficoltà nei lavori ma attraverso un lavoro di recupero e collaborazione con la Soprintendenza Archeologica verranno realizzate due stazioni museo. La prima è già attiva ed è quella di San Giovanni, l’altra è quella dell’Amba Aradam, che in base a quanto previsto sarà operativa insieme alla stazione Fori Imperiali nel 2021. Proprio durante i lavori di quest’ultima, 12 metri circa sotto il livello della stazione, a marzo dello scorso anno fu ritrovata La domus del comandante. Ultimo aggiornamento: Monday 27 July 2020, 18:50

