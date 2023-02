Metro C, in treno per il Giubileo: «Porta Metronia stazione-museo»

di Lorena Loiacono

Saranno aperte prima del Giubileo le stazioni Colosseo e Porta Metronia della Metro C. E saranno uniche al mondo. Ad assicurarlo, ieri, sono stati il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini che hanno effettuato un sopralluogo nel cantiere della fermata che accolgierà i passeggeri in una sorta di museo: Porta Metronia. E sarà proprio questa la prossima che verrà aperta lungo la nuova linea metropolitana.



Il sindaco e il ministro sono dunque tornati a visitare il cantiere della Metro C, a distanza di un mese e mezzo dall'ultimo sopralluogo. E hanno confermato che i lavori sono in tempo con il cronoprogramma, in particolare quelli della tratta T3 per collegare San Giovanni a Colosseo. La fermata di Porta Metronia sarà arricchita da due ritrovamenti archeologici che formeranno un vero e proprio museo su due livelli: la Caserma e la Domus del comandante. «Sarà una stazione unica al mondo - ha spiegato il Gualtieri - con una caserma romana che si potrà visitare, un ritrovamento senza precedenti. Tra i reperti c'è la prima e unica immagine di Roma personificata, trovata sul fondo di una coppa». Una fermata metro unica nel suo genere, che andrà ad accogliere anche i pellegrini per il Giubileo: «Nel caso del cantiere della Metro C a Porta Metronia - ha detto il ministro Salvini - la Sovrintendenza ha dimostrato saggezza e buon senso, che non sempre è stata dimostrata in giro per l'Italia, dove i cantieri sono bloccati». I tempi di apertura per la stazione Colosseo e per quella di Porta Metronia si avvicinano: «Le due fermate saranno operative - ha dichiarato il Sindaco - per l'inizio del Giubileo del 2025».



riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Febbraio 2023, 08:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA