Metro C chiusa, il segretario Pd Roma Andrea Casu: «Fallimento Raggi, ultimo atto»

Manca personale, chiusa la metro C. E le reazioni non si sono fatte attendere: il segretario del Pd di Roma Andrea Casu sul suo profilo Twitter ha attaccato la sindaca Raggi per l'ultimo caso di inefficienza nei trasporti pubblici. «Fallimento Raggi, ultimo atto. Stamattina la #MetroC non ha aperto a Roma: mentre la Sindaca anche durante l'emergenza continua a usare il proprio ruolo solo per fare propaganda, tutti i cittadini pagano il prezzo della sua totale incapacità», scrive Casu.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Novembre 2020, 11:35

