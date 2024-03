Metro Battistini-Torrevecchia, via libera al progetto

di Emiliano Pretto

Due nuove stazioni, Bembo, nella parte iniziale di Primavalle, e Torrevecchia, a ridosso del Gra. Dopo almeno un decennio di attesa è stata finalmente pubblicata la gara per la progettazione del prolungamento della linea A dopo Battistini. A darne notizia è stato l'assessore capitolino ai Trasporti, Eugenio Patanè. Quella andata in gara è solo la prima delle due biforcazioni che il Pums, il Piano urbano per la mobilità sostenibile, prevede dopo il capolinea ovest della linea A. Da un lato infatti, c'è proprio la tratta Battistini-Bembo-Torrevecchia, ideata da moltissimi anni, mai effettivamente partita e oggetto della nuova gara di progettazione. Dall'altro c'è la biforcazione Battistini-Bembo-Monte Mario, più orientata verso nord, con le stazioni intermedie Valle dei Fontanili e Millesimo e la possibilità di arrivare oltre Monte Mario con la fermata San Filippo Neri.

Per ora si parte verso Torrevecchia. «Come promesso ai cittadini del XIII e XIV Municipio- ha scritto Patanè sui social- abbiamo pubblicato la gara per la progettazione del tratto che va da Battistini a Torrevecchia-Montespaccato con le due nuove stazioni interrate di Bembo e Torrevecchia, a distanza di circa 1 km, e due parcheggi di scambio nelle relative stazioni. A Bembo di 450 posti e a Torrevecchia di 2100 posti. Nella stazione di Torrevecchia verranno poi previsti un deposito per 6 treni e la predisposizione per l'ulteriore prolungamento fino al Gra».

I tempi? «I progettisti- ha poi chiarito Patanè a Leggo- avranno tempo per partecipare fino ad aprile mentre a dicembre dovranno consegnare i progetti. Poi scatta la partita dei finanziamenti. Abbiamo avuto un incontro (proprio ieri, ndr) con il board della Bce e abbiamo parlato di metropolitane. Il piano di sviluppo complessivo della rete costa 15 miliardi, risorse che serviranno per prolungare le tre metro esistenti, nel caso della linea C oltre Farnesina, e per realizzare la linea D. Ora dobbiamo trovare un mix economico-finanziario sostenibile per l'amminsitrazione».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Marzo 2024, 06:00