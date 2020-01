Metro Barberini, il sottosegretario Margiotta: «MIT e Atac in contatto, collaudo in tempi brevissimi»

Venerdì 17 Gennaio 2020, 18:34

«Il problema non è velocizzare il nullaosta ma verificare che ci siano le condizioni per farlo, perché la sicurezza di chi viaggia viene prima di tutto. Gli uffici delsono in contatto con l’esercente ATAC da cui dipendono i tempi di programmazione degli interventi necessari al ripristino degli impianti di traslazione. Per quanto riguarda la stazione diprobabilmente in tempi brevissimi si potrà procedere al, dopo le prove precedenti che non hanno dato buon esito su una rampa».Lo annuncia il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,, rispondendo in aula all’interpellanza presentata dalla deputatasulla chiusura di alcune stazioni della linea A della metro di Roma.- ha spiegato Margiotta - dovuta agli interventi di(effettuati con cadenza decennale) di scale mobili e ascensori, necessari per il proseguimento del pubblico esercizio e per l’ottenimento del nullaosta di competenza dell’USTIF. Nel caso della stazione, si sono rese necessarie, a seguito dei noti fatti dello scorso 23 marzo, delle verifiche straordinarie che hanno riscontrato l’inefficienza del freno ausiliario di una delle due scale mobili. Questo ha ritardato il rilascio del nullaosta. Mi preme sottolineare che il diritto allaè fondamentale e deve essere garantito ugualmente a tutti i cittadini, ma anche quello alla».