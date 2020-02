Roma, la metro Barberini riapre ma solo per metà. Le reazioni dei romani tra gioia e protesta: «Una data storica»

Martedì 4 Febbraio 2020, 09:21

319 giorni dopo, ladella Metro A ha riaperto. Non del tutto, ma è un inizio. Da questa mattina di martedì 4 febbraio, infatti, Barberini è utilizzabile, ma non in entrata. E i romani come hanno reagito? C'è chi ha esultato, mostrando un'incontenibile gioia. Ma anche chi, complice la stanchezza delle prime ore del mattino, non ha risparmiato critiche al Comune: «».Ilad uscire dalla stazione Barberini, poco dopo le 5.30 del mattino, ha accolto col sorriso una riapertura che la città attendeva da quasi un anno. «Certo, ora bisogna aprire anche in entrata, ma già così è un dato positivo. Sono felicissimo. Mi sento comequando ha messo il primo piede sulla Luna», ha concluso scherzando. E man mano che passavano le ore, sempre più persone son uscite da Barberini, esclamando quasi in coro: «Era ora!»«Una, la segnerò sul calendario», afferma una signora prima di schizzare via a lavoro. Ma c'è perfino chi si spinge oltre: «Penso che questa sera stapperò unaper festeggiare», promette un giovane studente universitario. Per i commercianti della zona la valutazione è pressoché unanime: «Sicuramente è positiva una parziale riapertura, ma. Ci è voluto quasi un anno, e non è ancora completa. Tutto ciò ci è costato in termini di affluenza dei clienti e di lavoro». Infine, c'è chi non l'ha presa benissimo e non ha avuto mezzi termini: «è una vergogna».