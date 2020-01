Metro Barberini, le scale mobili non superano il collaudo: la riapertura slitta ancora

Atac precisa che per una delle quattro scale (sottoposta a revisione generale) le Autorità Ministeriali competenti hanno già rilasciato il nullaosta tecnico all'esercizio. Altre due scale, oggetto di interventi di tipo straordinario, sono state collaudate con esito positivo dai tecnici ATAC, avendo il Ministero comunicato non necessaria la propria presenza». «Per la quarta scala, anch'essa sottoposta a revisione generale ed unica a non aver superato con esito positivo prove e verifiche, sono in corso, a cura di Otis, le attività tecniche al termine delle quali il collaudo sarà ripetuto».

Martedì 7 Gennaio 2020, 13:43

Non c'è fine all'odissea della. La stazione della linea A, nel pieno centro di, chiusa da ben 290 giorni, avrebbe dovuto finalmente riaprire i battenti almeno in uscita ma una delle quattro"di salita" non ha superato il collaudo effettuato dai tecnici del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (Mit) dopo la riparazione.Si era parlato di un'apertura soltanto in uscita prima delle festività natalizie della stazione, tuttavia a seguito dell'esito negativo dei collaudi Barberini è rimasta del tutto chiusa e tale resterà. Per quanto riguarda infine le altre due scale mobili, che normalmente a stazione completamente aperta funzionano in discesa, i problemi tecnici sono inerenti alla conformità dei motori.