Metro B Roma bloccata per un guasto tecnico al Circo Massimo: cosa sta succedendo

Metro Roma nel caos stamani. La linea B è bloccata per guasto tecnico a un treno alla stazione Circo Massimo. Servizio solo da Laurentina a S. Paolo e viceversa, e da Rebibbia o Ionio a Castro Pretorio e viceversa. Sulla tratta interrotta bus sostitutivi. Forti disagi per i viaggiatori.

L'intervento tecnico

«Abbiamo interrotto la circolazione nella tratta San Paolo-Castro Pretorio per eseguire un intervento tecnico. Stiamo organizzando - fa sapere l'Atac - un servizio bus sostitutivo. Bus in arrivo sulla tratta interrotta compatibilmente con le condizioni del traffico».

Le fermate dei bus sostitutivi sono nei pressi delle stazioni ad eccezione di Garbatella (fermata in via Ostiense)

#info #atac - metro B: abbiamo interrotto la circolazione nella tratta San Paolo-Castro Pretorio per eseguire un intervento tecnico. Stiamo organizzando un servizio bus sostitutivo. Bus in arrivo sulla tratta interrotta compatibilmente con le condizioni del traffico #Roma — infoatac (@InfoAtac) November 21, 2022

Atac comunica

Sono in corso le attività per il ripristino della tratta San Paolo-Castro Pretorio interrotta per attività di controllo sui sistemi di alimentazione elettrica. I tecnici Atac sono sul posto e stanno operando per ridurre al minimo i tempi dell'intervento. Nel frattempo è stato attivato un servizio sostitutivo bus di superficie.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Novembre 2022, 08:30

