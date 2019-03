Metro B, uomo cade sui binari a San Paolo: linea interrotta

Alla stazione della metro B San Paolo un uomo di 60 anni è caduto sui binari. L'incidente è avvenuto in direzione Rebibbia. Sul posto è in corso l'intervento di 118, vigili del fuoco e polizia. Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto, ma sembra che il 60enne dopo essere caduto sia finito sotto il convoglio. L'uomo è stato trasportato dal 118 in codice rosso in ospedale con un trauma cranico e toracico: è in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.Momentaneamente interrotto il tratto Castro Pretorio-Eur Magliana e sono stati attivati i bus sostitutivi. Al momento, fa sapere InfoAtac, la circolazione della metropolitana sta subendo forti ritardi.