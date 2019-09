Venerdì da incubo per la metro a Roma: treno evacuato tra Colosseo e Circo Massimo, passeggeri a piedi nel tunnel

Venerdi da incubo per i pendolari della metropolitana di Roma. La linea B ha avuto problemi tra Castro Pretorio e San Paolo, ha riferito Atac, e i passeggeri hanno percorso a piedi centinaia di metri sotto la galleria della metro, come segnalato dagli stessi passeggeri: i vagoni, secondo quanto riferito, sono stati evacuati a causa di problemi tecnici.



#info #atac MetroB: interruzione tratta Basilica San Paolo-Castro Pretorio. Istituito servizio navetta, le fermate da Castro Pretorio a Colosseo . Restano attive tratte Laurentina Basilca San Paolo e Castro Pretorio- Rebibbia/Ionio (guasto tecnico) #roma pic.twitter.com/Kdwv4oyqdn — infoatac (@InfoAtac) September 13, 2019

#info #atac MetroB: interruzione tratta Basilica San Paolo-Castro Pretorio. Istituito servizio navetta, per le fermate seguire indicazioni su calpestabili stradali. Restano attive tratte Laurentina Basilca San Paolo e Castro Pretorio- Rebibbia/Ionio (guasto tecnico) #roma pic.twitter.com/vxfAJHsDC5 — infoatac (@InfoAtac) September 13, 2019

Venerdì 13 Settembre 2019, 11:22

Il treno si è fermato nella galleria tra le fermate della linea B, Circo Massimo e Colosseo. Per raggiungere quest'ultima, i passeggeri sono poi scesi - in centinaia secondo quanto riferito - a piedi in galleria, illuminata dalle luci di emergenza. A quanto riferisce Atac su twitter, la linea B è bloccata tra Castro Pretorio e San Paolo.