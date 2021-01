Roma, ragazza investita dal treno della metro a Arco di Travertino: è gravissima

Una ragazza è stata investita da un convoglio della metro ieri sera nella stazione Arco di Travertino, della linea A a Roma. Sul posto i vigili del fuoco, che l'hanno estratta da sotto al vagone, e i carabinieri della compagnia Piazza Dante. A quanto ricostruito, avrebbe tentato di attraversare i binari ma non ce l'ha fatta in tempo ed è stata investita dal treno in arrivo. Soccorsa, è stata trasportata in ospedale in codice rosso.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Gennaio 2021, 09:21

