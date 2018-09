Metro A, dipendente Atac aggredita da uno straniero che aveva saltato il tornello

ROMA - Una operatrice di stazione Atac è stata violentemente aggredita dentro la fermata Metro A Baldo degli Ubaldi. Ad aggredirla, secondo prime informazioni, uno straniero che aveva scavalcato il tornello. L'operatrice lo ha inseguito fino in banchina e qui l'uomo l'ha aggredita per poi spintonarla facendola cadere. L'operatrice ha gridato aiuto correndo in banchina dove è stata soccorsa da un macchinista. Secondo quanto si è appreso, l'aggressore è stato poi fermato da un rappresentante delle forze dell'ordine in borghese dopo una colluttazione.

