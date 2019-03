Metro A, fermata Repubblica chiusa dal oltre 130 giorni: cittadini in rivolta

A Roma i postini arrivano a bordo dei tricicli elettrici

È chiusa da più di 130 giorni la fermata della linea A della, a Roma. Esattamente dal 23 ottobre 2018 quando franò la scala mobile sotto i piedi di tifosi di calcio diretti all'Olimpico. Oggi, il Comitato cittadino, i commercianti della zona e gli attivisti di Legambiente si sono dati appuntamento in Piazza della Repubblica per chiederne l'immediata riapertura e denunciare la situazione, srotolando anche un grande striscione con la scritta «No allo smog!».«È una vergogna che la metro Repubblica sia chiusa da centotrenta giorni, e si pensa di lasciarla chiusa per i prossimi mesi, per la rottura di una scala mobile - dichiara il presidente di Legambiente Lazio Roberto Scacchi - Gli abitanti, gli utenti del servizio, i commercianti sono arrabbiati. Il cuore della città è senza metropolitana e senza alcun buon motivo reale. Oggi siamo qui per dire No allo Smog, che significa far funzionare i mezzi pubblici. A Roma già ci sono poche metropolitane, se quelle poche che ci sono restano chiuse così a lungo per la rottura di una scala mobile, allora siamo all'assurdo. Liberiamo, dopo 130 giorni, la metro a Repubblica, ridiamo alla città un pezzetto della mobilità sostenibile che merita».