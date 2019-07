Roma, ad agosto chiusa la Metro A: tutte le informazioni e le date utili

Martedì 30 Luglio 2019, 19:37

di fuoco per chi si trova ae dovrà spostarsi con i mezzi pubblici: lai battenti a causa di lavori di manutenzione. I lavori e le relative chiusure delle tratte della Metro A avranno inizio da. Le operazioni riguardano la messa in sicurezza dei deviatoi, dispositivi ferroviari che congiungono i binari. Ilsarà di fatto spezzato in tre fasi. Vediamo quali.Il primo stop parziale dellaavrà inizio. La circolazione sarà interrotta nella tratta tra. Servizio regolare invece tra. Saranno messi a disposizione dei cittadini dei bus sostitutivi.Il secondo stop parziale della Metro A di Roma vedrà chiudere le stazioni centrali della linea A. La circolazione sarà interrotta tra le stazioni. Rimarranno accessibili le tratte Battistini-Ottaviano e San Giovanni-Anagnina.Il terzo stop parziale dellainteresserà la parte nord della Linea A della metropolitana., con servizio regolare traIl servizio della lina A riprenderà regolarmente dal 26 agosto.