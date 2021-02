Roma, Metro A rallentata a causa di un atto vandalico. Ma è allarme assembramenti sulle banchine

Un atto vandalico ha messo in grossa difficoltà la circolazione sulla Metro A di Roma questa mattina. L'intervento tecnico che è scattato a seguito dell'atto vandalico citato dall'account twitter InfoAtac.

Avete una vaga idea di quanta gente ci sia alle fermate?!? #covidparty — L_ilaria_che_tira (@I_di_Ila) February 22, 2021

Un disservizio che - in tempo di Pandemia - risulta potenzialmente pericoloso, perché il rallentamento del servizio comporta che le banchine si riempiano di persone in attesa dei treni che non passano, con tutti i problemi che questo comporta circa il mantenimento del distanziamento sociale.

#info #atac - Aggiornamento Metro A interruzione per intervento tecnico a seguito di atto vandalico #roma — infoatac +😷= (@InfoAtac) February 22, 2021

