Metro A, salta gradino della scala mobile: di nuovo chiusa la fermata Barberini

Paura questa mattina alla stazione Barberini della metropolitana A. Attorno alle 10 c'è stato ancora un incidente alla scala mobile. L’ultimo gradino di una delle scale mobili si è accartocciato su se stesso e si è sollevato.

#info #Atac - metro A: stazione Barberini temporaneamente chiusa; treni transitano senza fermare (intervento tecnico). Utilizzabile la vicina stazione Spagna. Seguono aggiornamenti #roma — infoatac (@InfoAtac) 21 marzo 2019

«Metro A: stazione Barberini temporaneamente chiusa; treni transitano senza fermare (intervento tecnico). Utilizzabile la vicina stazione Spagna» annuncia con un tweet Infoatac. «C'è stata la rottura di un gradino delle scale mobili. Abbiamo visionato, sia con Metro Roma, che è l'azienda che si occupa della manutenzione effettiva di queste scale mobili, sia con Atac, tutta la situazione delle scale mobili della stazione. Vogliamo andare a fondo a questa vicenda e monitoreremo passo dopo passo tutte le attività poste in essere dall'azienda Metro Roma e da Atac. Il nostro obiettivo è ridare il servizio ai cittadini nel più breve tempo possibile», è il commento dell'assessore alla Mobilità di Roma Linda Meleo dopo il sopralluogo alla metro Barberini. La stazione è ancora chiusa e i treni transitano senza fermare



Caos e paura tra i passeggeri. «Nella terza città più grande d'Europa si accede alla metro rischiando la pelle», sottolinea un cittadino mentre un altro sostiene: «È una vera fortuna che non si sia fatto male nessuno». E c'è anche chi sui social ironizza: «Anche questa volta c'erano tifosi fantasma che saltavano?», riferendosi al precedente incidente avvenuto nei mesi scorsi alla fermata Repubblica in cui rimasero feriti dei tifosi del Cska di Mosca. Sul posto oggi è intervenuta anche la polizia. Dai primi accertamenti sarebbe emerso che si è sollevato un gradino della scala mobile.

