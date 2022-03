Roma, treni guasti e la metro B si ferma ancora: chiusa per ore. L'ira dei romani: «Non vi regolate»

Un'altra giornata di caos e disagi per gli utenti del trasporto pubblico di Roma. E di nuovo per disservizi lungo la linea B della metro, la più martoriata dai guasti nelle ultime settimane. La tratta Bologna-Ionio, in entrambe le direzioni, è rimasta inerte per ben due ore: solo alle 9,30 l'Atac ha comunicato attraverso la riattivazione della linea.

Leggi anche > Roma, ragazzo minorenne picchiato e umiliato sui social da una baby gang. «Lo volevano spingere al suicidio»

#info #atac - metro B1: circolazione interrotta Bologna<->Ionio, causa indisponibilità treni per guasto. In attivazione servizio bus sostitutivi #roma — infoatac +😷= (@InfoAtac) March 10, 2022

Per non lasciare le flotte sguarnite di treni, è stato necessario anche un intervento del Ministero dei Trasporti che ha approvato una proroga di 12 mesi sulla manutenzione. Così a dicembre, con le revisioni in scadenza e dopo accurate indagini tecniche, è arrivato lo slittamento per i convogli degli MA300 che viaggiano sui binari della metro. Un intervento necessario per evitare che i controlli bloccassero la metro per uno stop di mesi.

Ma nonostante la nuova bozza, in fase di approvazione, che prevede chiusure notturne da attivare sulla Linea A e B per procedere con le revisioni dei treni, questa mattina Roma si è svegliata senza treni disponibili sulla Linea B. Alle ore 7:45 circa, in pieno orario di punta, a «causa di indisponibilità di treni per guasto» l'intera circolazione sulla tratta B1 è stata interrotta. Si tratta della deviazione che porta a Roma nord, una delle più frequentate e utilizzate dai romani per recarsi a lavoro la mattina.

All 9:30, poi, la comunicazione di Atac che la circolazione è stata riattivata con gravi ritardi. Una chiusura di quasi due ore che ha complicato, e non poco, la mattinata dei pendolari romani creando gli ennesimi forti disagi alla circolazione della Capitale.

sì però ogni giorno ce n'è una con sta B1, non vi regolate... la gente deve andare all'università, al lavoro, non si può trovare la metro chiusa a buffo senza senso, quando è aperta tempo di attesa allucinanti.. non è proprio rispetto — lostintranslation (@FraDowneyBlunt) March 10, 2022

La furia dei romani si è riversata sui social. I problemi infiniti che affliggono la metro di Roma non sono più digeriti dai Romani che si scagliano contro l'amministrazione, l'Atac e contro Gualtieri. «Ogni giorno ce n'è una con questa B1, non vi regolate» scrive un utente su Twitter. Mentre un'altra utente scrive: «Ma non dovevano migliore tutte le cose con Gualtieri??? Sempre peggio invece! Ma privatizziamo l'ATAC!!!! Cosa si aspetta? Sono incapaci!».

E da dove, di grazia, partono le navette? In stazione non sanno nemmeno dire dove si prendono e la gente gira la piazza...Si può sapere almeno questo???? — Laura Paolantoni (@LPaolantoni) March 10, 2022

Infine c'è chi fa notare che oltre al disagio per la chiusura della metro B, anche le soluzioni di emergenza previste non hanno funzionato al meglio. «Da dove partono le navette? In stazione non sanno nemmeno dire dove si prendono...», fa notare.

Un'altra giornata di disagi e disservizi a cui Roma e i romani stanno, purtroppo, facendo l'abitudine.









Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Marzo 2022, 13:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA