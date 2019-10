Meteo, sull'Italia torna il maltempo: allerta massima in Liguria. Temperature in netto calo. Attesi temporali dal Veneto a Roma

ATTESE PRECIPITAZIONI INTENSE SUL VENETO



Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica ed idraulica, decretando lo stato di attenzione a partire dalle ore 14 di martedì 15 ottobre fino alle ore 8 del 16 ottobre per quanto riguarda le zone Piave Pedemontano, Alto Brenta - Bacchiglione - Alpone, Adige - Garda e Monti Lessini. Le previsioni meteo di Arpav indicano infatti che tra il pomeriggio di domani e le prime ore di mercoledì saranno probabili precipitazioni, anche a carattere di rovescio e temporale, più significative in serata e sulle zone montane e pedemontane. Non si escludono locali fenomeni intensi (forti rovesci) su alcune zone prealpine e pedemontane, con possibilità di quantitativi localmente consistenti in montagna e sulle zone pedemontane. Il possibile verificarsi di rovesci o temporali localmente anche intensi, potrebbe creare disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore. Si segnala la possibilità d'innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti e la possibilità di innesco di colate rapide specie nelle citate zone di allertamento

Lunedì 14 Ottobre 2019, 18:50

Iltorna a colpire l': già dalle prossime ore, le regioni settentrionali saranno investite da fenomeni temporaleschi e leinizieranno a calare un po' ovunque, tornando in linea con la media stagionale. Allerta massima in Liguria già da stasera.che, tra martedì e mercoledì, si sposterà gradualmente da Nord a Sud. La situazione più preoccupante riguarda la, dove Arpal ha emanato l'già per la serata odierna, fino alle 15 di domani. Nel pomeriggio di domani, invece, l'allerta è gialla almeno fino alle 18. Previsti anche forti venti tra Sud-Est e Sud-Ovest, con raffiche fino a 100-120 km/h.con un progressivo miglioramento del tempo da Nord a Sud. Nel week-end, però, sono previste altre piogge, specialmente nelle regioni settentrionali e tirreniche: la giornata con le precipitazioni intense dovrebbe essere quella di sabato.«Il Centro funzionale regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione civile ha emesso oggi un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal primo pomeriggio di domani, martedì 15 ottobre e per le successive 9-12 ore si prevedono sul Lazio: precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale specie sui settori settentrionali e costieri. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento».Il Centro funzionale regionale «ha emesso un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali sulle seguenti zone di allerta del Lazio: bacini costieri Nord, bacino medio Tevere, Roma e bacini costieri Sud. La Sala operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine .- conclude la nota - che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Prote