Allerta meteo fino a stasera, albero crolla su due auto in via Fermi

E' allerta meteo per tutta la giornata, anche sulla Capitale, a partire dalle prime ore di questa mattina per 12 ore. Piove ormai da giorni quasi senza sosta. Alla ripresa dopo il lungo ponte di Ognissanti, con la riapertura di tutte le scuole e la ripresa della normale attività, il traffico è rallentato anche a causa del maltempo. Non aiuta l'acqua che si è accumulata già dai giorni scorsi, anche con le piogge di domenica, in buche e avallamenti. Resta in strada il problema delle foglie accumulate a terra in questo periodo autunnale, che si sono ammassate sulle caditoie. Rallentamenti nel pomeriggio sulla Cristoforo Colombo per allagamento fra viale Bartolomeo Cavaceppi e via del Risaro, in direzione Ostia. Stessa situazione in via Portuense, all'intersezione con via di Pozzo Pantaleo.Emblematico il crollo avvenuto nella serata di ieri di un muro di contenimento in tufo nella zona del Pincio, sulla sinistra poco dopo Villa Medici, lungo viale Trinità dei Monti, legato a quanto pare proprio al maltempo e all'acqua caduta quasi incessante con le piogge di questi giorni.E resta anche il problema della fragilità degli alberi. Il problema oggi si è posto al Municipio XI. Un albero - denuncia Daniele Catalano, capogruppo Lega - è crollato in via Enrico Fermi, all'altezza dl civico 152, abbattendosi su due auto in sosta. Sul posto i vigili urbani. La strada è stata chiusa per alcuni minuti e successivamente riaperta, mentre è stata disposta la rimozione dell'alberatura. Alberi in carreggiata anche a via di Lughezzina, fra via Giuseppe Vogoni e via Fosso dell'Oca. Sulla costa il mare mosso continua a divorare interi tratti di spiaggia. E' stata riaperta a metà pomeriggio, dopo essere stata chiusa proprio a causa del maltempo, la strada regionale 218 di Rocca di Papa, in entrambe le direzioni.«Di fronte all'incapacità dell'amministrazione di impedire gli allagamenti a Roma, chiediamo al sindaco Virginia Raggi di fornire almeno stivali di gomma gratuiti ai cittadini, in modo da consentire loro di spostarsi per la città senza bagnare scarpe e pantaloni»: è la richiesta, a metà fra il serio e l'ironico, che il Codacons rivolge, in una nota, alCampidoglio dopo i disagi causati dall'ondata di maltempo di oggi.È ancora in corso di validità l'avviso di condizioni meteorologiche avverse emesso sabato, con indicazione che dalla tarda mattinata di domenica 4 novembre, e per le successive 24-36 ore sul Lazio si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco, in particolare sui settori meridionali. Sono nel complesso previsti rovesci di forte intensità, fulmini e forti raffiche di vento. Sulla costa, venti forti meridionali, con raffiche di burrasca. In particolare, è prevista criticità idrogeologica di codice arancione (moderata) sui bacini costieri Sud); criticità idrogeologica per temporali di codice giallo (ordinaria) sui bacini costieri Nord, sul bacino Medio Tevere), a Roma e sull'Aniene.La raccomandazione è di usare prudenza alla guida. «La visibilità è ridotta a 90 metri a causa di pioggia sul Tratto Urbano della A24. Prestare attenzione», ha già comunicato una nota di Astral Infomobilità. Un tratto della strada statale 1 Aurelia è temporaneamente chiuso all'altezza del km 36,200, per consentire l'abbattimento e il taglio programmato di un albero pericolante a bordo strada, nei pressi di Ladispoli, in provincia di Roma. Il traffico è deviato. Sul posto il personale Anas e i Vigili del Fuoco.