Massimo Martinelli nuovo direttore ​de “Il Messaggero”

Ilcomunica in una nota che «Virman Cusenza lascia oggi la direzione del quotidiano Il Messaggero . La direzione sarà assunta, dall'8 luglio, da, già vice direttore del giornale. Martinelli, romano, 58 anni è da sempre nella redazione del quotidiano romano dove ha ricoperto il ruolo di responsabile della cronaca giudiziaria prima e successivamente quello di responsabile della cronaca di Roma fino alla nomina a vicedirettore avvenuta nel 2016. L'Editore ringrazia il dottor Cusenza per il lavoro svolto con professionalità e impegno in questi anni al vertice del quotidiano e nel Gruppo editoriale. Al dottor Martinelli l'Editore rivolge un saluto e un augurio di buon lavoro».