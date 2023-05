Trionfale, degrado e spazzatura al posto dello storico mercato dei fiori

di Emiliano Pretto

L’ex mercato dei fiori di Roma si sta sbriciolando. Ed è diventato un immondezzaio. Sul suo futuro, dopo l’abbandono degli operatori, è calato il silenzio. Ma la cosa più preoccupante è che nessuno sa cosa farne. Questa la situazione che Leggo ha documentato in merito al grande edificio di via Trionfale 46, abbandonato a ottobre dopo il crollo di un solaio.

La struttura, inaugurata nel 1965, all’epoca del trionfo del cemento armato, si presenta oggi in uno stato di progressiva decomposizione strutturale, con i pilastri esterni letteralmente smangiucchiati dall’usura. Un tempo l’edificio ospitava il mercato all’ingrosso dei fiori, oggi contiene solo spazzatura. L’androne settentrionale è stato trasformato in una discarica e tutto il perimetro del manufatto è circondato da erbacce, graffiti e dalle reti “pollaio” del Comune di Roma, abbandonate da mesi. Sembra solo questione di tempo prima di un nuovo crollo.

Quando il mercato fu dichiarato inagibile e gli operatori spostati, il timore dei residenti era che senza un intervento «l’isolato sarebbe scivolato nel degrado».

