Marco Mengoni e il super concerto al Circo Massimo, l'assessore Onorato: «Grande evento che conferma Roma capitale della musica»

Marco Mengoni ha confermato l'anticipazione di Leggo. Il vincitore di Sanremo approda a Roma per un gran finale da tour estivo. Come già preannunciatoda Leggo questa mattina, con un post su Instagram il cantautore ha confermato che il 15 luglio terrà un super concerto al Circo Massimo, location che ospita i grandissimi della musica. Logica la soddisfazione di Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi della Capitale, per la presenza anche di Mengoni in quella che si annuncia la super estate romana della musica.

Marco Mengoni conferma l'anticipazione di Leggo: 15 luglio concerto al Circo Massimo. Il re del Festival arriva a Roma

«Il concerto di Marco Mengoni a Roma il prossimo 15 luglio - sono le parole di Onorato - è un grande evento che conferma la nostra città Capitale della musica, nazionale ed internazionale. Siamo felici che il vincitore del 73° Festival di Sanremo si esibirà nell'atmosfera unica e suggestiva del Circo Massimo per il gran finale del suo tour estivo. Sarà uno spettacolo straordinario e un’occasione in più per scoprire Roma o tornare a visitarla per decine di migliaia di fan». E ancora: «Questo è un appuntamento che genera ricadute sull’economia turistica, sull’indotto e sull’occupazione. Promuovendo un’immagine moderna, inclusiva ed accogliente di Roma», ha concluso l’assessore capitolino a Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda, Alessandro Onorato.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Febbraio 2023, 14:04

