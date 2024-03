di Emiliano Pretto

Il raddoppio della tratta ferroviaria Roma-Pescara, che renderà possibile lo spostamento tra le due città in due ore contro le attuali tre ore e mezza circa, sta per diventare realtà: ieri il Governo ha stanziato 720 milioni per la prima tratta tra Pescara e Sulmona. È una buona notizia per i pedolari abruzzesi, anche se i tempi di realizzazione dell’intera linea sono ancora lunghi: almeno quattro anni di lavori. Il finanziamento arriva dopo che la linea era uscita, tra le polemiche, dalla lista delle opere finanziate con il Pnrr, proprio a causa del cronoprogramma troppo lento. Con i primi 720 milioni verrà potenziato il servizio passeggeri grazie all'incremento della velocità media ma migliorerà anche la sicurezza infrastrutturale, grazie al potenziamento delle strutture idrauliche, alla soppressione di passaggi a livello e alla costruzione di nuovi sottopassi e cavalcavia per la viabilità locale. Velocizzando il collegamento lungo l’intero asse transappenninico il raddoppio della linea permetterà sul tratto Avezzano-Roma tempi compatibili con il pendolarismo quotidiano (inferiori all’ora) e offrirà la possibilità di creare collegamenti veloci L’Aquila-Roma mediante un servizio misto bus autostradale-treno, con interscambio a Carsoli. «Era da almeno mezzo secolo che si attendeva di mettere in opera questa infrastruttura- ha commentato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio- Si parte con i primi due lotti ma naturalmente c’è l'impegno del Governo ad andare avanti per finanziare poi il resto dell'opera. Intanto era fondamentale partire». Molto più critico il Pd. «Una vecchia tecnica della peggiore politica- ha ironizzato il senatore Michele Fina- è quella di asfaltare le strade nei pressi delle abitazioni degli elettori a pochi giorni dalle urne. In Abruzzo siamo arrivati a questo punto: dopo cinque anni di nulla il Governo a dieci giorni dal voto stanzia risorse e promette opere. Dopo aver tagliato fondi per la ferrovia Roma Pescara pari a 1,5 miliardi, stanzia 700 milioni che spettavano comunque all'Abruzzo e pretende dagli abruzzesi anche gli applausi».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Marzo 2024, 06:00