Mel Gibson a cena a Roma non sfugge all'obiettivo di Rino Barillari - VIDEO

Lunedì 19 Agosto 2019, 22:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Poteva una star di Hollywood andare a mangiare in uno dei ristoranti più famosi di Roma senza essere "intercettato" dall'obiettivo del fatografo più famoso della Capitale? Ovviamente no, e infatti, come si vede in questo video, ieri sera ha intercettato Mel Giboson a Roma in zona Campo de’ Fiori mentre entrava al ristorante da Luigi di Gerardo e Peppino Nardiello. Esattamente come un grande calciatore ritorna in campo dopo un infortunio, anche Rino Ballari - dopo un passaggio in infermeria - è tornato più in forma di prima.Mel Gibson, a Roma per trascorrere qualche giorno di vacanza con la sua famiglia, è sceso con guardia del corpo, moglie e figli da un pulmino con vetri oscurati a Via Sforza Cesarini, ma ha comunque trovatopronto a riprenderlo con la sua macchina fotografica. The King of Paparazzi is back.Nardiello