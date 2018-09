MEI al via, presentata la nuova edizione del Festival della Musica Indipendente

Martedì 18 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Di musica si può vivere: è questo il messaggio che il MEI, giunto alla sua ventitreesima edizione, vuole lanciare dopo 25 anni di attività. La più importante manifestazione dedicata alla scena musicale indipendente dà appuntamento a Faenza dal 28 al 30 settembre per tre giorni di concerti, presentazioni e convegni. Protagonista assoluta la musica rap, trap, rock e hip pop. Tra riconoscimenti e contest il MEI mostrerà la sua duplice natura di punto di riferimento per la scena musicale contemporanea e di punto di partenza per artisti emergenti. «Lo scouting è da sempre uno dei nostri obiettivi», spiega Giordano Sangiorgi, fondatore del MEI.Fin dalla prima storica edizione, la manifestazione, è stata la piattaforma di lancio della nuova scena indipendente italiana con artisti che sono diventati pilastri della musica in Italia (tra gli altri Afterhours, Bluvertigo, Marlene Kuntz, CSI, Pitura Freska, Baustelle, Caparezza, Negramaro, Perturbazione, Marta sui Tubi, Offlaga Disco Pax) e ha premiato emergenti oggi considerati punte di diamante della nuova scena artistica del nostro Paese (come ad esempio, Ermal Meta, Lo Stato Sociale, Ghali, Canova, Calcutta, Zibba.Quest’anno il programma si arricchisce di una formula che vedrà gli artisti esibirsi in contemporanea su più palchi, più o meno grandi, e di anteprime nazionali come la presentazione del libro sul rapper Liberato, scritto dal giornalista Gianni Valentino.Saranno premiati, tra gli altri, THE ZEN CIRCUS (“Premio PIMI 2018” riservato all’artista indipendente dell’anno), LACUNA COIL (“Premio Speciale MEI” per i loro 20 anni di carriera), MAURO ERMANNO GIOVANARDI (“Premio PIMI Extra Progetti Esclusivi” per l’album LA MIA GENERAZIONE), COLAPESCE (“Premio PIVI – Miglior Videoclip Indipendente” per “Maometto a Milano”), COLOMBRE (“Premio Miglior Artista Giovane Indipendente dell’anno”), GIO EVAN (“Premio Artista Eclettico dell’Anno”), RITMO TRIBALE (“Premio Speciale MEI” per i 30 anni dal loro primo disco autoprodotto), il regista DARIO BALLANTINI e PICCOLI ANIMALI SENZA ESPRESSIONE (“Premio Speciale PIVI 2018” riservato al miglior videoclip indipendente dell’anno), KETAMA 126 e CHADIA RODRIGHEZ (“Premio Hip Hop Mei”) e MEZZOSANGUE (“Premio Hip Hop Speciale Mei”).Si aggiunge ai premiati anche il cantautore EDOARDO BENNATO, che sabato 29 settembre riceverà il “Premio Radio Rai Live” e assegnerà un riconoscimento ai vincitori del contest “Non sono solo canzonette”, che celebra i 40 anni del disco “Burattino senza fili”.