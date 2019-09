Meghan Markle e Harry a Roma per le nozze di Misha Nonoo, maxifesta a Cinecittà

Giovedì 19 Settembre 2019, 19:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

e ilsbarcano a. È previsto per venerdì 20 settembre, l'arrivo dei reali inglesi nella Capitale. In programma non c'è nessuna visita ufficiale, bensì un "semplice" matrimonio Harry , infatti, sono stati invitati alle nozze di- stilista e amica della Duchessa di Sussex - con il magnate del petrolio. Secondo i media britannici, ci sarà una grande festa a tema cinema negli studi di Cinecittà con una lista di invitati di assoluto livello.Oltre a Meghan Markle Harry , infatti, dovrebbero prendere parte all'evento star del calibro di Katy Perry, Orlando Bloom, Ivanka Trump e addirittura la regina Rania di Giordania. Per i reali sarà l'occasione di godersi una giornata in amicizia, proprio alla vigilia della partenza per il Royal Tour in Sudafrica, il primo con il piccolo Archie al seguito.