Dal 7 al 10 giugno la 4^ edizione del Meeting internazionale Tiro a Volo Nuoto: sui blocchi di partenza i grandi nomi del nuoto italiano

Si rinnova un appuntamento di prestigio per il nuoto nella capitale con il Meeting internazionale Tiro a Volo Nuoto 2018, giunto alla sua quarta edizione e confermato, quest'anno dal 7 al 10 giugno, nella splendida location dello Stadio del Nuoto di Roma, tempio di questo sport in Italia e sede del Campionato Mondiale del 2009.Cresce ancora il livello tecnico, in un percorso che ormai vede il Meeting internazionale Tiro a Volo Nuoto tra i più importanti del paese. Saranno 1500 gli atleti in gara in rappresentanza di 70 società italiane, comprese una selezione dell’Emilia Romagna e una rappresentativa dalla Spagna.Dieci gli atleti presenti che sono stati convocati per l’europeo di Glasgow 2018 di cui sette già olimpionici, come passaporto di un grande evento che vede la partecipazione di un nutrito numero di nazionali azzurri assoluti e giovanili.Due importanti novità arricchiranno il meeting di quest’anno: la disputa delle finali in notturna, dalle 18:00 alle 21:30, con lo Stadio del Nuoto che si presenterà al pubblico in un’atmosfera unica e suggestiva; e per non perdere nemmeno un minuto di gara, la diretta in streaming con interviste agli atleti e contenuti speciali da seguire on line sul sito ufficiale tvnmeet.com e sulla pagina Facebook ufficiale @tiroavolonuoto. Ampia la copertura delle gare sui social, attraverso il sito Tvnmeet.com e grazie alla app per smartphone Swim Entries con risultati in tempo reale.La quarta edizione del Meeting internazionale Tiro a Volo Nuoto prosegue nel solco del successo dell’appuntamento 2017. La società organizzatrice, Tiro a Volo Nuoto, nasce nel 2009 come emanazione sportiva del prestigioso circolo Antico Tiro a Volo del quartiere Parioli a Roma. Dal 2010 è entrata nel settore agonistico con una squadra che oggi conta 70 atleti agonisti. Con una crescita estremamente veloce sul piano dei risultati la Tiro a Volo Nuoto è stata rappresentata nelle ultime edizioni dei Campionati Europei Juniores (2015-2016-2017), nell’edizione 2016 della Coppa Latina, nel Campionato Mondiale Juniores 2015 e nella Mediterranean Cup di nuoto e di nuoto in acque libere del 2016. Per quanto riguarda la stagione 2018 saranno ben 3 gli atleti convocati per i prossimi Campionati Europei Juniores 2018 (Burdisso, Zorzetto e Gregori).