Medicina estetica in sicurezza: l'intervista al dottor Madonna Terracina

Le statistiche della medicina estetica crescono di anno in anno a testimonianza che sono sempre più gli utenti (uomini e donne) che desiderano migliorare il proprio aspetto fisico senza ricorrere al bisturi. Ma come orientarsi? Lo chiediamo al Dr. Francesco Madonna Terracina, Chirurgo Estetico a Roma.

«Orientarsi non è semplice ma è indispensabile diffidare di figure improvvisate che non abbiano conseguito una formazione specifica ed un esperienza documentabile. Ancora peggio se a voler effettuare queste procedure è personale non medico. La medicina estetica purtroppo può non essere così sicura se affidata alle mani sbagliate».



Quale altro consiglio si sente di dare?

«Credo sia importante interpretare la medicina estetica come medicina curativa e di prevenzione all'invecchiamento per cui capace di rinfrescare il nostro viso e il nostro corpo con armonia e naturalezza. Oggi la chiamiamo medicina rigenerativa».



Ma c'è anche chi esagera?

«Talvolta i pazienti pensano erroneamente che la medicina estetica possa sostituirsi alla chirurgia e questo porta a forzare troppo la mano nell'illusione di un risultato migliore. Sotto questo aspetto anche il professionista deve talvolta saper dire di no».

