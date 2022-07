MediaWorld Tech Village, sbarca a Porta di Roma la nuova frontiera della tecnologia: sarà un experience center

di Lorena Loiacono

Inaugurato il nuovo MediaWorld Tech Village, l’ultima frontiera dello store dedicato alla tecnologia. Il Tech Village è stato disegnato dall’architetto Fabio Novembre ed è il secondo in Italia, dopo Milano, e terzo in Europa, dopo Rotterdam. Sarà un “experience center” volto all’innovazione, con aree dedicate alla formazione e all’intrattenimento, spazi espositivi, sezioni dedicate a tutti gli ambiti della tecnologia e dell’elettronica di consumo, vere e proprie “botteghe” hi-tech gestite dai major brand partner di MediaWorld: sono presenti infatti le botteghe tecnologiche gestite dai major brand partner di MediaWorld: Apple, De Longhi, Dyson, Group Seb, Haier, Lenovo, LG, Logitech, Oppo, P&G, Philips, Samsung, Sony, Xiaomi.Lo spirito dell’experience center è unire l’offerta dei prodotti con test, simulazioni, anteprime, consulenze esclusive e formazione su tutti i temi legati al settore dell’hi-tech.

IL TECH VILLAGE MEDIAWORLD A PORTA DI ROMA

Il nuovo Tech Village si trova all'interno della centro commerciale Porta di Roma. La struttura è di oltre 6.500 metri quadri dove i clienti saranno accolti da 140 addetti esperti e consulenti. I clienti potranno non solo acquistare o testare in anteprima i prodotti che escono sul mercato, ma potranno anche ricevere formazione sulle migliori tecnologie e conoscere nel dettaglio i requisiti tecnici ed elettronici. I settori vanno dagli elettrodomestici per la casa e per il tempo libero. Sono state inoltre pensate delle aree destinate agli eventi e all'intrattenimento che saranno a disposizione dei clienti.

